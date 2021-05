Netflix зніме продовження фільму «Енола Холмс»

Стрімінговий сервіс Netflix збирається випустити другу частину фільму «Енола Холмс». Він також буде присвячений пригодам сестри детектива Шерлока Холмса. Про це пише видання Deadline.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. ???? pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021