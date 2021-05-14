Netflix зніме продовження фільму «Енола Холмс»

Стрімінговий сервіс Netflix збирається випустити другу частину фільму «Енола Холмс». Він також буде присвячений пригодам сестри детектива Шерлока Холмса. Про це пише видання Deadline.

The sequel is afoot! The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. ???? pic.twitter.com/7tsr1fbej2 — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021



Головну героїню геніальну Енолу Холмс зіграє акторка Міллі Боббі Браун, а її брата Шерлока – Генрі Кавілл.

– Я не можу дочекатися, щоб знову співпрацювати з моєю родиною Еноли Холмс! Енола займає особливе місце в моєму серці – вона сильна, безстрашна, розумна і хоробра. Я з нетерпінням чекаю, коли фанати побачать, як продовжується її шлях!- сказала Міллі Боббі Браун.

Подробиці сюжету продовження фільму «Енола Холмс» не повідомляються. Режисером фільму виступить Гаррі Бредбері, а Джек Торн знову напише сценарій.

Дата виходу фільму «Енола Холмс 2» поки невідома.

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