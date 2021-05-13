В Україні з’явився вайбер-канал для боротьби з домашнім насильством

Автори «Коронавірус_інфо» запустили ще одну спільноту для боротьби з домашнім насильством. Це вайбер-канал під назвою Stop Abuse Ukraine. Це спільнота заснована в межах всеукраїнської інформаційної кампанії з боротьби з домашнім насильством «Мені здається».

У спільноті можна отримати консультації щодо різних питань на тему домашнього насильства. Куди бігти, якщо б’є чоловік? А якщо батько чи мати? Мені здається чи я страждаю від психологічного насильства з боку дружини? На ці та інші запитання відтепер можна знайти відповіді там.

– Те, що потерпілі від домашнього насильства досі бояться говорити, — величезна проблема. Але є ще одна, не менша: ті, хто наважуються розповісти про все, часто не знають, куди бігти. Ви впевнені, що, перебуваючи у стресі, згадаєте номер поліції? Що вже казати про номер безкоштовної правової допомоги — навіть про те, що вона є, не всім відомо. Одне з головних завдань нашого вайбер-каналу — інформувати. Розповісти, куди йти по допомогу, якого виду ця допомога буває, як потрапити до кризової кімнати, де отримати безкоштовну психологічну допомогу, на що ви маєте право, як розпізнати психологічне насильство — мало хто розуміє, що відсутність синців не говорить про те, що ви у безпеці. Крім того, на каналі будуть публікувати надихаючі історії відомих людей, які вирвалися із замкненого кола насильства та побудували нове життя, – каже телеведуча, амбасадор проєкту Маша Єфросініна.

Просвітницьку кампанію було запущено сумісними силами Інституту когнітивного моделювання, «Фонду Маша» Маші Єфросініної та Товариства Червоного Хреста України. Її презентували у лютому на стадіоні «Олімпійський» у Києві Тоді ж було запущено анонімний онлайн-щоденник «Мені здається», де постраждалі можуть поділитися своїми історіями.

Вайбер-канал Stop Abuse Ukraine став наступним кроком кампанії. Його ціль — комплексно проінформувати про одну з головних проблем в Україні, навчити розпізнавати насильство та сформувати нульову толерантність суспільства до кривдників.

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