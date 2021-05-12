Батьківство: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «Батьківство».

«Батьківство»: дивитися трейлер онлайн

У трейлері показано, як новоспечений батько Метт залишається один після смерті дружина через пологів. Тепер йому доведеться самому виховувати доньку. Усі сумніваються, що чоловіку вдасться все робити самому, але Метт збирається зробити усе можлив6 для щастя донечки.

«Якби у тебе залишився хтось один з батьків, я б хотів, щоб у тебе була твоя мама. Тому що у неї це вийшло б краще», – каже батько новонародженої дочки.

Фільм заснований на мемуарах Метта Логеліна «Два поцілунку для Медді: мемуари про втрати і любові». Головну роль виконав Кевін Харт, також у стрічці знялися Мелоді Герд, Ліла Рел Говер, ДеВанду Вайз, Ентоні Керріган, Пола Райзера.

Прем’єра фільму «Батьківство» відбудеться на Netflix до Дня батька – 18 червня.

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