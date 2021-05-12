Кролик Петрик: Втеча до міста – хто із зірок озвучив героїв

Вже з 3 червня в кінотеатрах України розпочнеться показ другої частини анімаційної пригоди «Кролик Петрик» – «Кролик Петрик: Втеча до міста». Українські селебрітіз долучилися до дубляжу та подарували свої голоси основним героям.

Так кролика Петрика озвучив Євген Кошовий.

– Петрик такий як і я – відкритий до пригод, ніколи не сидить на місці і завжди готовий кинути виклик цілому світу! Круто вже вдруге повернутися у дубляж цієї неймовірної історії. Цього разу працювати було значно простіше, оскільки ти вже добре знайомий з персонажем, його характером і манерами, – розповів актор. – Ми з дітьми обожнюємо «Кролика Петрика»! На прем’єру минулої частини ходили усією родиною та з нетерпінням чекали на продовження. Нарешті дочекалися!

Кішечку Лапочку озвучила бізнес-вумен Сабіна Мусіна. Це перший її досвід, і вона від нього у захваті:

– Скажу чесно, коли мене запросили здублювати роль, спочатку навіть не повірила! Я ніколи не займалась дубляжем, тому дуже хвилювалася. Та згодом відпустила себе і просто насолоджувалася процесом: намагалась вловити кожну деталь і пропустити роль крізь себе, – розповіла Сабіна. – Моя героїня – харизматична кішечка Лапочка – справжня лапочка. А ще вона надзвичайно бойова та смілива дівчинка, яка не дасть себе образити. Тож мені дуже імпонує її характер та підхід до життя. Сподіваюся, глядачі оцінять наш з Лапочкою дебют!

Шанувальники творчості Ірми Вітовської впізнають голос акторки, почувши їжачиху пані Гороїжицьку. Ця героїня дуже імпозантна та завжди має власну думку про все, що відбувається навколо.

– Пані Гороїжицька не впустить можливості дати цінну пораду сусідам. І хоча цього разу у неї не така велика роль, проте не менш яскрава! Знаєте, дублювати анімаційні фільми – справжня насолода. Так цікаво спостерігати як твій настрій та енергетика починають грати новими барвами в образі анімаційного героя. Звісно не обходиться без труднощів та викликів, але досвід отримуєш безцінний!

Талановитий шеф-кухар, телеведучий Євген Клопотенко перевтілився в зухвалого кота Тимка:

– Вперше мені випала можливість дублювати анімаційного героя. Це абсолютно новий та нетиповий досвід. На відміну від телебачення, тут ти мусиш відтворити весь спектр емоцій свого героя лише за допомогою голосу. Проте – це неабияка практика та справжній плацдарм для творчості! З Тимком у нас чимало спільних рис: він рішучий, безстрашний та вміє відстоювати власну думку. Щоправда методи обирає трохи брутальні. Я все ж таки звик вирішувати негаразди у більш дипломатичний спосіб, – поділився враженнями Євген. – Я неймовірно вдячний усій команді дубляжу, зокрема режисерці проєкту за її терпіння, настанови та підказки. Вже з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую всіх-всіх у кіно!»

Прем’єра мультфільму «Кролик Петрик: Втеча до міста» вже з 3 червня у кінотеатрах країни!

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