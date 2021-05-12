Brit Awards 2021: переможці та зіркові луки

Brit Awards 2021: переможці та кращі образи червоного хідника
У Лондоні вперше за два роки відбувся масовий захід із 4000 глядачами – Brit Awards. 11 травня на урочистій церемонії у O2 Arena нагороджували кращих артистів року. Вів церемонію комік Джек Вайтхолл. Організатори зазначили, що усі присутні напередодні отримали негативні тести на коронавірус.
Зірки мали можливість покрасуватися на червоному хіднику у ексцентричних образах та без масок. Хто ж отримав нагороду? Які селебрітіз найбільше епатували? Далі усі подробиці.
Переможці Brit Awards 2021
Кращий сольний виконавець — J Hus.
Краща сольна виконавиця— Дуа Ліпа.
Кращий гурт — Little Mix.
Пісня року — «Watermelon Sugar» Гаррі Стайлз.
Альбом року Future Nostalgia — Дуа Ліпа.
Кращий новий артист — Арло Паркс.
Майбутня зірка – Griff.
Краща міжнародна виконавиця — Біллі Айліш.
Кращий міжнародний виконавець — The Weeknd.
Кращий міжнародний гурт— Haim.
Всесвітня ікона — Тейлор Свіфт.
Вітаємо артистів!
Фото – @taylorswift
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