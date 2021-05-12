Brit Awards 2021: переможці та зіркові луки

У Лондоні вперше за два роки відбувся масовий захід із 4000 глядачами – Brit Awards. 11 травня на урочистій церемонії у O2 Arena нагороджували кращих артистів року. Вів церемонію комік Джек Вайтхолл. Організатори зазначили, що усі присутні напередодні отримали негативні тести на коронавірус.

Зірки мали можливість покрасуватися на червоному хіднику у ексцентричних образах та без масок. Хто ж отримав нагороду? Які селебрітіз найбільше епатували? Далі усі подробиці.

Переможці Brit Awards 2021

Кращий сольний виконавець — J Hus.

Краща сольна виконавиця— Дуа Ліпа.

Кращий гурт — Little Mix.

Пісня року — «Watermelon Sugar» Гаррі Стайлз.

Альбом року Future Nostalgia — Дуа Ліпа.

Кращий новий артист — Арло Паркс.

Майбутня зірка – Griff.

Краща міжнародна виконавиця — Біллі Айліш.

Кращий міжнародний виконавець — The Weeknd.

Кращий міжнародний гурт— Haim.

Всесвітня ікона — Тейлор Свіфт.

Вітаємо артистів!

Фото – @taylorswift

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