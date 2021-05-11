The Wall Street Journal назвали причину розлучення Білла Гейтса

Американське видання The Wall Street Journal провело власне розслідування і дізналося причину розлучення мільярдера та засновника компанії Microsoft Білла Гейтса з дружиною Меліндою.

Як виявилося, розмови про розлучення у парі тривали вже давно. Кілька років подружжя обдумувало, чи варто залишатися разом, і вирішили, що час розійтися.

Журналісти The Wall Street Journal називають дві можливі причини розлучення. Перша – спілкування Гетса зі своєю колишньою пасією Енн Вінблед, з якою зустрічався кілька років і розлучився через те, що Гейтс не готовий був одружитися. Але екси залишилися друзями та навіть раз на рік зустрічалися і проводили вікенд в Південній Кароліні. Друга – дружба Білла Гейтса з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачують в сексуальних злочинах. Кажуть, нібито Мелінді не подобалося, що чоловік дружить з Епштейном після висунення звинувачень.

Нагадаємо, що Білл та Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу.

Фото: Getty Images

Читай також:

Зі зйомочок: Леонардо Ді Капріо вперше запостив в Instagram себе

Сила жіночої дружби у трейлері п’ятого сезону серіалу «Жирний шрифт»