Не без скандалу: The Wall Street Journal назвали причину розлучення Білла Гейтса
Американське видання The Wall Street Journal провело власне розслідування і дізналося причину розлучення мільярдера та засновника компанії Microsoft Білла Гейтса з дружиною Меліндою.
Як виявилося, розмови про розлучення у парі тривали вже давно. Кілька років подружжя обдумувало, чи варто залишатися разом, і вирішили, що час розійтися.
Журналісти The Wall Street Journal називають дві можливі причини розлучення. Перша – спілкування Гетса зі своєю колишньою пасією Енн Вінблед, з якою зустрічався кілька років і розлучився через те, що Гейтс не готовий був одружитися. Але екси залишилися друзями та навіть раз на рік зустрічалися і проводили вікенд в Південній Кароліні. Друга – дружба Білла Гейтса з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачують в сексуальних злочинах. Кажуть, нібито Мелінді не подобалося, що чоловік дружить з Епштейном після висунення звинувачень.
Нагадаємо, що Білл та Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу.
Фото: Getty Images
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