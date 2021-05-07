JAH KHALIB, DOROFEEVA, JONY виступлять в Києві

Три найяскравіших концерту чекають жителів столиці в перших числах червня. З новими сольними програмами в Києві в КВЦ «Парковий» виступлять JAH KHALIB, DOROFEEVA, JONY.

Вечір п’ятниці, 4 липня, запалить знаменитий репер і хітмейкер JAH KHALIB. Артист представить свій новий альбом, а також виконає усіма улюблені пісні: «Лейла», «Медина», «Мамасита» та інші сингли.

Субота, 6 липня, пройде під зоряним знаком DOROFEEVA. Яскрава, харизматична, запальна артистка, екс-учасниця гурту «Время и Стекло» представить публіці першу шоу-програму DOFAMIN, зарядивши всі навколо своєї вогненної енергетикою.

У неділю, 6 липня, на літньому майданчику «Парковий» виступить один з найромантичніших реп-виконавців, лірика якого переповнена витонченими, чуттєвими метафорами. «Алея», «Комета», «Лали», «Ты беспощадна» ─ ці та багато інших хіти прозвучать в живому виконанні, в рамках нової сольної програми артиста.

Кожен з концертів буде проведено з дотриманням всіх карантинних норм.

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