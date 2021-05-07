Дуже дивні справи 4 сезон: дивитися офіційний тизер

Стрімінговий сервіс Netflix представив другий тизер четвертого сезону серіалу «Дуже дивні справи».

«Дуже дивні справи» 4 сезон – дивитися тизер онлайн:

У новому ролику глядачам показують Національну лабораторію Хоукінса, в якій діти з поголеними головами і в однаковому одязі грають в машинки, настільні ігри і займаються іншими розвиваючими вправами. Вони вітають доктора Мартіна Бреннера, називаючи його батьком. Потім Бреннер говорить дітям, що у нього «заплановано дещо особливе». В кінці показують камеру з цифрою 11, в якій колись була Одинадцята, роль якої виконала Міллі Боббі Браун.

Дату прем’єри четвертого сезону серіалу «Дуже дивні справи» поки не повідомляють.

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