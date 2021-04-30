MONATIK випустив запальний весняно-літній лукбук «РитмоLOVE Shop»

Тепер одягнутися влітку можна у фірмовому стилі співака

Український мультиартист MONATIK представив весняно-літню колекцію свого лейбла одягу «РітмоLOVE Shop».

У колекції, присвяченій льоту і Vitamin D, представлені ультрамодні в’язані кардигани в двох варіаціях – Day & Night, купальники «Достопримечательность», шорти з неоновим салатовим логотипом, подовжена сорочка з вишивкою в колаборації від kontoor.stich, видозмінений бестселер продажів світшоти «Сильно», 6 видів подовжених one-size футболок «РитмоLOVE». Також шанувальники можуть придбати нові, легендарні літні шапочки в 5 трендових кольорах палітри Pantone 2021 і доповнити свій образ піном «Ритм».

Щодо кольорової гами, тут творець колекції віддав перевагу базові кольори в комбінації з сезонною палітрою 2021 року. Тут можна зустріти – глибокий синій, пильно рожевий, оптимістичний лимонний, яскравий ірис, глибокий червоний і класичний сірий. Комбінування відтінків надихає з оптимізмом і впевненістю дивитися в майбутнє.

Зйомка кампейну проходила відразу в декількох локаціях: в підводному фотостудії, а також на такому бажаному зараз весняно-літньому тлі Лос-Анджелеса, який відтворили фотографи – Ліза і Дмитро Золотова. Стилістом зйомки виступила Маша Злобіна. Моделями стали Анна Григор’єва і Марина Кузьменко. До слова, Марина є професійним дайвером, що допомогло їй в складному завданні – занурення під воду і зйомці на глибині в речах, які стали неймовірно важкими під впливом води.

Нова весняно-літня колекція одягу від MONATIK вже доступна у продажу.

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