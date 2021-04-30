Книжкові новинки 2021: найочікуваніші книги весни

Які книги вийдуть навесні 2021 року? Хочеться більше захоплюючих історій, несподіваних сюжетів, якісних перекладів, та й просто свіжих видань улюблених творів… Буде багато цікавого! Читай добірку найбільш очікуваних книг весни прямо зараз.

Книжкові новинки 2021

«Дівчата, якими я була»

Автор Тесс Шарп

Психологічний трилер про непросту ситуацію, в яку потрапила головна героїня Нора О `Меллі. Вона зустрілася в банку зі своєю дівчиною і колишнім хлопцем, несподівано грабіжники взяли їх в заручники. Нора намагається звільнити не тільки себе, але і своїх близьких. У хід йдуть хитрість і красномовство. Чи вийде їй втілити свій план порятунку, чи удача повернеться до неї спиною?

До слова, сюжет цієї книги по достоїнству оцінили кінорежисери. Фільм з однойменною назвою вже знімається. У головній ролі зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун. Книга вже в продажу.

«Краса жити двічі»

Автор Шерон Стоун

Голлівудська зірка закінчила працювати над своїми мемуарами. Книга про її життя, що наповнене не тільки щасливими моментами, але і драматичними подіями, вже опублікована. Зірка описала своє важке дитинство в Пенсільванії, два шлюби і, звичайно, деталі зйомок фільмів, які зробили її знаменитою – «Основний інстинкт» і «Казино». Очікується і аудіоверсія мемуарів, яку озвучить сама Шерон.

«Візуальна культура»

Автор Алексіс Л. Бойл

Як впливають на сприйняття світу візуальні образи, що нас оточують? Які символи вони несуть і які явища в соціумі підкреслюють? На величезній кількості прикладів – від Бейонсе і Jay-Z в Луврі до перших зображень чорної діри автор розбирає, як ми взаємодіємо із зображеннями і піддаємося маніпуляціям. Книга уже в продажу.

«Пізніше»

Автор Стівен Кінг

Новий роман від легендарного Кінга обплутаний кримінальними мотивами. Головний герой – підліток з надприродними здібностями. Він може побачити те, що приховано від інших: таємне і дбайливо збережене від розголосу. Поліція Нью-Йорка залучає його до розслідування однієї гучної справи: вбивця мертвий, але низка нових злочинів вже запущена. Книга очікується в березні.

«Чорний хліб»

Автор Фоззі

Олександр Сидоренко з гурту «Танок на Майдані Конго» радує шанувальників не тільки музикою, а й прозою. У квітні вийде його нова книга «Чорний хліб». У центрі сюжету жінка, яка вирішила вершити справедливість. Вона буде карати всіх, хто зруйнував її мрію.

«Це історія, що починається в пізні радянські часи на холодному північному березі, де простіше зустріти вовка, аніж людину, а закінчується через багато років на півдні України. Це історія Лилєкей», – розповів автор на своїй сторінці у Facebook. Ми заінтриговані, Фоззі.

І невеликий книжковий спойлер осені для шанувальників творчості Саллі Руні.

«Прекрасний світ там, де ти»

Автор – Саллі Руні

Ця письменниця – майстер пронизливих романів про щирі почуття. У них ви не знайдете надмірної романтизації, навпаки – тонкі, часто жорстокі правдиві деталі про закоханість і кохання. Бестселер «Нормальні люди» за короткий час став культовим і став основою для однойменного серіалу. Нова книга Саллі «Прекрасний світ там, де ти» вийде у вересні. Сюжет побудований навколо життя двох 20-річних подруг Еліс і Ейлін, які в листах діляться одна з одною найпотаємнішим. Ця історія про щиру дружбу, пошук себе, кохання, секс, мистецтво і красу світу навколо.

Приємного читання!

Фото – iStock, Amazon.com, arthuss.com.ua

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