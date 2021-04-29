Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер одразу двох повнометражних мультфільмів про Сейлор Мун під назвою «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie».

«Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie» – дивитися трейлер онлайн:

Перший показ вже відбувся у Японії ще на початку цього року. Але з англійським перекладом і субтитрами на різних мовах проект покажуть вперше. Фільми є прямими продовженнями полнометражного фільму S»ailor Moon Crystal» (2014 року), який продовжив історію героїні Сейлор Мун (1992).

Героїні в черговий раз доведеться битися з лиходіями, які хочуть скористатися солодим місяцем, щоб викрасти Легендарний Срібний Кристал і знайти обрану Діву, здатну зламати друк Золотого Кристала. Якщо їм це вдасться, то зло отримає владу над Землею, Місяцем, а потім і цілому світові …

Прем’єра повнометражних мультфільмів «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 1» і «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 2» відбудеться 3 червня 2021 року.

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