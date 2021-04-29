Physical: дивитися офіційний трейлер

Стрімінгова платформа Apple TV представила трейлер свого нового серіалу «Physical».

«Physical» – дивитися трейлер онлайн:

Події у серіалі будуть розгортатися у 80-их роках у Сан-Дієго. Там домогосподарка Шейла Рубін, втомившись від свого нудного життя та настирливого чоловіка, вирішила відкрити свою студію аеробіки.

«Тільки у вас є сили змінити себе! Ви готові до змін?» – говорить Шейла у трейлері своїм ученицям.

Головна роль дісталася Роуз Бірн, яка знімалася у фільмах «Троя» та «Одержимість». Також у серіалі зіграли Рорі Сковел, Дірдре Фріл, Делла Саба, Лу Тейлор Пуччі, Пол Спаркс і Ешлі Ляо. Режисером виступив Крейг Гіллеспі.

Прем’єра серіалу «Physical» відбудеться 18 червня на стрімінг-сервісі Apple TV+.

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