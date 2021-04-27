ТОП кращих кліпів Макса Барських за всю історію його творчості

15 травня Макс Барських уперше заспіває в Osocor Residence. Крім десятків своїх хітів, там він виконає і свіжий трек Bestseller — історію про дві душі, тілам яких дає команди штучний інтелект.

Рахуючи дні до травневого концерту, ми вирішили згадати найпопулярніші відеороботи артиста.

Hero_In — третя історія з відеоальбому «По Фрейду». Цей кліп — про любов, яка, за словами Барських, буває страшнішою за наркозалежність, і клінік для її лікування людством не передбачено.

«Подруга-ночь» — кліп 2015-го року, який можна вважати знаковим. У ньому Макс сплітається в танці з моделлю Кейт Андервуд. Стилем кліпу Алан Бадоєв вибрав диско й дозволив Барських і Андервуд просто природно жити в кадрі, адже такі вечірки — це їхнє життя.

«Пастельно-рожевий» кліп, презентований у 2017-му році, уже за дві доби в Youtube набрав понад 5 мільйонів переглядів. І це рекорд усієї Східної Європи. Зараз у нього — понад 110 мільйонів!

Сам Алан Бадоєв зізнався, що відео «Моя любов» — мало не найскладніший його проєкт. Самотні романтики, насолоджуйтеся повітряно-прекрасним кліпом… і вірте, що любов десь поруч і є, навіть якщо ви не знаходили її впродовж довгих років поневірянь!

Кліп, за словами автора Алана Бадоєва, став завершенням стилістичного періоду Макса під назвою «нео-гоп». За одяг у ньому відповідала Соня Солтис у коллабі з класиками жанру — Антоном Бєлінським і Олександром Каневським.

У роботі Макса і його партнерки Анни Богдан Бадоєв хотів добитися не танцю, а природної синергії й хімії. І вийшло дійсно сексуально-дивно-магнетично-стильно-естетично!

Макс Барських як ніхто відчуває майбутні тренди. Так сталося і з цим кліпом, де артист співає оду 80-м: і візуально, і музично.

У відео Алан Бадоєв відтворив закулісся культової музичної передачі Top of the Pops, яка виходила на BBC. Для цього знадобилося на один день припинити роботу апаратно-студійного комплексу Національної телекомпанії України, адже кліп знімали саме там.

Натхненням для одного з наймасштабніших кліпів Макса Барських став легендарний заклад Studio 54, притулок для всіх неординарних особистостей, що кидають виклик суспільству. Серед його постояльців були й мегазірки, наприклад, Енді Уорхол і Девід Боуї, і прості люди, які не боялися самовиражатися.

Ба більше — Алан Бадоєв зібрав у кліпі калейдоскоп цитат із культових кінострічок, надихаючих на творчість і його, і Макса Барських. Для барвистої відеофеєріі режисер залучив 40 акторів, використовував понад 50 костюмів, а весь процес зйомки зайняв 40 годин.

Ще одне масштабне концептуальне відео тандему Бадоєв-Барських — «Сделай громче». У нього творці заклали посил не боятися: не боятися круто змінити своє життя, зробити крок до своєї мрії й наплювати на чужу думку.

«По секрету» — кліп із майже 20-ма мільйонами переглядів на сьогодні. Тут Макс оспівав багатогранність краси жінки. А сам кліп перетворився на маніфестацію цієї краси як найвищої сили.

Girlpower — прекрасний посил. І втілений він чудово: Лос-Анджелес, міжнародний кастинг, характерні персонажі й запаморочливий вінтаж (знято на кінокамеру 8 mm).

Опублікований усього лише близько місяця тому, цей кліп-bestseller набрав майже 16 мільйонів переглядів. Для шанувальників спільна робота Макса і Zivert була дуже очікуваною. Робота над записом треку і кліпом велася цілий рік.

Сюжет Bestseller як ніколи актуальний — любов у стилі кіберпанк, оповита самотністю через віртуальність.

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