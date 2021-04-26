Дев’ять зовсім незнайомих людей: дивитися офіційний трейлер

Ніколь Кідман у тизері серіалу «Дев’ять зовсім незнайомих людей»
Стрімінговий сервіс Hulu презентував перший тизер міні-серіалу «Дев’ять зовсім незнайомих людей».
«Дев’ять зовсім незнайомих людей» – дивитися трейлер онлайн:
Серіал знятий за однойменною книгою Ліані Моріарті. Дев’ять людей вирушають на десятиденний ретріт, щоб відпочити та відновити сили. Серед незнайомців – письменниця Френсіс, яка разом з іншими людьми буде намагатися вижити у цьому, на перший погляд, райському місці.
Головні ролі в ньому зіграли Ніколь Кідман, Мелісса МакКарті, Майкл Шеннон, Реджина Холл, Люк Еванс і інші. Ніколь Кідман також виступила продюсеркою серіалу.
Прем’єра серіалу «Дев’ять зовсім незнайомих людей» запланована на 2021 рік.
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