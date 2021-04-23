Кисень: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фантастичного трилеру «Кисень».

«Кисень» – дивитися трейлер онлайн:

Фільм покаже непросту історію дівчини Ліз. Одного разу вона прокидається в кріогенній капсулі та розуміє, що втратила пам’ять. У неї закінчується кисень, і їй потрібно зрозуміти, як вижити. Ліз доведеться згадати, хто вона, яким було її життя, як вона опинилася у кріогенній камері та як з неї вибратися.

Головну роль виконала Мелані Лоран. Режисером виступив Олександр Ажа. Сценарій написала Крісті Ле Блан.

Прем’єра фільму «Кисень» запланована на 12 травня 2021 року на Netflix.

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