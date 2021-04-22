Емілія Кларк зніметься у проекті MARVEL

Зірка «Гри престолів» стане частиною супергеройського кіновсесвіту

Американська акторка Емілія Кларк зніметься у новому серіалі MARVEL. Про це пише видання Variety.

Як стверджують західні журналісти, планується, що Емілія Кларк стане головною героїнею «Таємниче вторгнення». Але кого саме зіграє зірка, поки невідомо. 34-річна акторка саме завершує переговори зі студією.

Серіал «Таємниче вторгнення» розкаже про вторгнення інопланетної раси Скруллів на Землю. Вони вміють перевтілюватися у кого завгодно, а тому перетворилися на супергероїв Всесвіту MARVEL. Проект складатиметься всього з шести епізодів.

Прем’єра серіалу «Таємниче вторгнення» запланована на 2022 рік на Disney+.

Фото: Getty Images

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