Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець: дивитися офіційний трейлер

Кіновсесвіт Marvel представили трейлер фільму «Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець».

«Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець» – дивитися трейлер онлайн:

У трейлері азійський майстер бойових мистецтв Шанґ-Чі дізнається, що його батько Венвен пов’язаний з кримінальним світом, і відмовляється ставати частиною такого життя. Герой їде до Сан-Франциско і залишається там жити. Шанґ-Чі стане першим, хто має зіткнутися зі справжнім керівником організації «Десять кілець».

Головні ролі виконали Лю Симу, Тоні Люн Чу Вай і співачка Awkwafina. Режисером фільму виступив Дестін Креттон.

Прем’єра фільму «Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець» запланована на вересень 2021 року.

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