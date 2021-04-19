Atlas Weekend 2021 відбудеться! Новий формат, лайн-ап та карантинні обмеження

Ми знаємо, як шанувальники наймасштабнішого музичного фестивалю в Україні чекали на цю новину: AW 2021 бути! Однак через закриті кордони та карантинні обмеження в світі, більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну. І організатори прийняли найбільш вдале рішення в даних умовах: перенести виступи закордонних артистів на 2022 рік, а влітку 2021 влаштувати локальне музичне свято для всіх тих, хто сумує за атмосферою улюбленого фесту!

– Ми зберігаємо дати проведення у другий тиждень липня та локацію на ВДНГ, а також додаємо 1 безкоштовний день у понеділок. Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо перемовини із українськими та СНД артистами, плануємо територію та квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог. Вже зараз можемо сказати, що на вас чекатимуть масштабні виступи артистів та ексклюзивні шоу, безліч інтерактивних локацій та незабутні емоції від зустрічей із друзями. Подробиці нового формату розповімо вже зовсім скоро, – поділився планами Дмитро Сидоренко, засновник та генеральний директор фестивалю Atlas Weekend.

Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. А також, за вигідними умовами, ви зможете обміняти свої квитки та відвідати фестиваль цього року, або ж повернути кошти. Деталі організатори оголосять найбличжим часом.

– Ми розуміємо, що ви бажаєте отримати всі відповіді тут і зараз. Проте ситуація змінюється ледь не щоденно і нам треба зібрати всю інформацію докупи і вийти до вас із рішеннями, – попереджуючи нові питання, відмічає Дмитро Сидоренко. – Ми щоденно активно працюємо над тим, аби провести фестиваль у цьому році та запропонувати всім найвигідніші варіанти та умови для обміну і повернення квитків. Дайте нам ще трохи часу на це. Дякуємо за підтримку у цей непростий для всіх нас період. Бережіть себе та близьких. Скоро побачимось!

Тож із нетерпінням чекаємо на новини від команди Atlas Weekend 2021! І починаємо готувати зручне взуття, в якому влітку 2021 будемо вриватися під улюблені хіти артистів на сонячному ВДНГ. Atlas Weekend 2021 відбудеться, і це вже чудова новина, яких сьогодні нам всім так не вистачає!