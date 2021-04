Катя Сільченко повторила образ Керрі Бредшоу в Нью-Йорку (відео)

Українка перевтілилася у героїню «Секс у великому місті»

Українська дизайнерка Катя Сільченко відтворила сцену з культового серіалу «Секс у великому місті» та показала її у своєму Instagram.

37-річна знаменитість нещодавно побувала у Нью-Йорку та пройшлася його легендарними вулицями, де проходили зйомки різних американських серіалів. Як одна з тих, хто у кінці 90-х років захоплювався стилем Керрі Бредшоу, Катя вирішила відтворити одну зі сцен серіалу «Секс у великому місті».

На відео Катя Сільченко постала в кокетливому повітряному платті з нової колекції свого бренду the Coat by Katya Silchenko, створеної в колаборації з українською маркою весільних суконь WONÁ Concept. Зйомки пройшли біля знаменитого будинку в районі Вест-Віллидж на 66 Perry Street and Bleecker Street в Нью-Йорку, де і знаходилася знаменита квартира Керрі Бредшоу.

«Когда опаздываешь на работу в четверг», – підписала відео Сільченко.

