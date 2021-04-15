Форсаж 9: дивитися офіційний трейлер

Офіційний YouTube-канал кінофраншизи «Форсаж» представив новий трейлер дев’ятого фільму.

Форсаж 9 – дивитися трейлер онлайн:

Ролик починається з мирного сімейного життя головного героя Домініка Торетто і його дружини Летті з дітьми. Але воно змінюється через нову місію для Торетто і його команди. Цього разу вони мають розправитися зі вбивцею і висококласним водієм Джейкобом. Але цього разу справа виявиться непростою, адже з’ясується, що Джейкоб — брат Домініка…

Головні ролі зіграли Він Дізель, Мішель Родрігес та Джон Сіна. Також у бойовику знялися Гелен Міррен, Шарліз Терон, Cardi B та інші. Режисером картини став Джастін Лін, який зняв третю, четверту, п’яту і шосту частину франшизи. Сценаристом виступив Деніел Кейсі.

Прем’єра фільму «Форсаж» запланована на 17 червня 2021 року.

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