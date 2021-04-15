Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі

Знаменитості удостоїлися власних міні-копій

Українські відомі жінки сучасності та давними стали моделями для всесвітньовідомого американського бренду Mattel, який випускає ляльку Barbie.

Українські майстри відтворили образи 36 відомих українок у ляльках та зробили з них виставку під назвою «Barbie: Пані України» у Києві.

Загалом українським майстрам вдалося втілити у Барбі таких відомих жінок України, як Либідь, Леся Українка, Марія Заньковецька, Соня Делоне, Руслана Лижичко, Юлія Саніна, alyona alyona, Ольга Фреймут, Оксана Караванська, Яна Зінкевич, Катерина Ножевнікова.

Поки ляльок-українок придбати не вдасться. Але побачити їх можна буде і в інших містах України в лялькових музеях Дніпра, Вінниці, Львова.

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