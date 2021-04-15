Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЛєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі

Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі

Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі

Знаменитості удостоїлися власних міні-копій

Українські відомі жінки сучасності та давними стали моделями для всесвітньовідомого американського бренду Mattel, який випускає ляльку Barbie.

Українські майстри відтворили образи 36 відомих українок у ляльках та зробили з них виставку під назвою «Barbie: Пані України» у Києві.

Загалом українським майстрам вдалося втілити у Барбі таких відомих жінок України, як Либідь, Леся Українка, Марія Заньковецька, Соня Делоне, Руслана Лижичко, Юлія Саніна, alyona alyona, Ольга Фреймут, Оксана Караванська, Яна Зінкевич, Катерина Ножевнікова.

Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі Лєра Бородіна, Юлія Саніна, alyona alyona стали ляльками Барбі

Поки ляльок-українок придбати не вдасться. Але побачити їх можна буде і в інших містах України в лялькових музеях Дніпра, Вінниці, Львова.

Читай також:

Без хеппі енду: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно розсталися

Дженніфер Еністон прокоментувала чутки щодо майбутнього материнства

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания