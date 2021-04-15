Весна порадує нас кінопрем’єрами і продовженнями улюблених історій. Однією з гучних новинок стане свіжий сезон культових «Друзів». Ми знову побачимо фантастичну шістку разом! Поки з датою прем’єри легендарного серіалу ще визначаються, ти можеш подивитися інші кіноновинки весни. Новий канал підготував для тебе круті прем’єри фільмів і серіалів весни 2021 року.

Фільми 2021: що подивитися навесні

«Друзі назавжди»

Дата прем’єри: 11 березня

Журналіст Мет дізнався, що його дружина Ніколь хвора на невиліковне захворювання. Дізнавшись про це, його кращий друг Дейн звільняється з роботи, розстається зі своєю дівчиною та переїжджає до Мета та Ніколь, аби допомагати з дітьми та хатніми справами. Фільм заснований на реальній історії журналіста, яка була надрукована у виданні Esquire.

«Морбіус»

Дата прем’єри: 18 березня

Один з найбільш суперечливих персонажів всесвіту Marvel отримає власну історію! Володар премії «Оскар» Джаред Лето перетвориться на загадкового вампіра Морбіуса. Виявивши у себе смертельну хворобу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що спочатку здається дієвими ліками, перетворюється на страшну некеровану силу.

«Бебі Бос 2: Сімейний бізнес»

Дата прем’єри: 25 березня

Аніматори DreamWorks знову планують зустріч з харизматичним босом. Він носить краватку з пелюшок і знає про бізнес-плани більше, ніж про ігри. На цей раз перед Бебі Босом виникають виклики і цілі недитячого масштабу!

«Ніхто»

Дата прем’єри: 1 квітня

Хатч Менсел зі своєю родиною живе звичайним життям пересічного американця. Але один випадок все змінює. Рятуючи жінку від нападу бандитів, Хатч сам перетворився на мішень для впливового гангстера. Тепер чоловіку потрібно вистояти у нерівній боротьбі з професійними бандитами.

«Годзилла проти Конга»

Дата прем’єри: 21 травня

Легендарна Годзилла і величний Кінг-Конг в новому фільмі від Warner Bros. повинні зійтися в неймовірній сутичці за титул абсолютного Короля Монстрів. А людству залишається тільки спостерігати і робити ставки на переможця…

«Форсаж 9: Нестримна сага»

Дата прем’єри: 27 травня

Культова франшиза повертається! Домінік Торетто заліг на дно – живе спокійним життям з родиною. Та в долі на нього інші плани. Він народжений мчати без гальм, тисячі кілометрів за секунду.

Серіали 2021: що подивитися навесні

«Сокіл і Зимовий Солдат»

Дата виходу: 19 березня

У центрі сюжету – Сем Вілсон і Баки Барнс. Дія відбувається після подій «Месники: Фінал», інших подробиць про проект поки немає.

«Тінь і кістка»

Дата виходу: 23 квітня

Світ розділила темрява, де мешкають м’ясоїдні чудовиська. Одного разу дівчина розуміє, що в ній криється сила, яка здатна відновити рівновагу. Вона збирається зробити все, щоб світ знову став нормальним.

«Локі»

Дата виходу: травень

Том Хіддлстон повернеться до ролі антигероя Локі, який ніби-то загинув в останніх частинах «Месників». Але схоже, що йому якимось чином вдасться вижити. Деталі сюжету невідомі, але подейкують, що серіал буде пов’язаний із майбутнім фільмом Тайки Вайтіті «Тор: Любов і грім».

Фото: IStock

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