Чи розійдуться таки Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес?

Зірки переживають важкий період у стосунках

Після того, як стало відомо, що у стосунках американської суперстар Дженніфер Лопес та бейсболіста Алекса Родрігеса не все добре і пара подумує скасувати весілля, світові ЗМІ пристально спостерігають за їхніми стосунками.

Не так давно Дженніфер Лопес почала з’являтися на публіці без обручки, але близькі до пари джерела стверджують, що закохані разом і намагаються усе налагодити. А нещодавно черговий інсадер повідомив виданню Hollywood Reprter про апдейт у стосунках Джей Ло з нареченим.

– Вони планують залишитися разом і роблять все можливе, щоб налагодити справи. Це був нелегкий шлях, але вони хочуть його пройти. Дженніфер чітко дала зрозуміти, що не хоче втрачати Алекса, – поділився інформатор.

Інсайдер додав, що життя Дженніфер і Алекса дуже переплелися між собою. Це стосується і бізнесу, і дітей. Саме тому знаменитості розуміють, що варто зберегти те, що вони так довго шукали.

Фото: Getty Images

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