Діма Монатік (MONATIK): досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Діма MONATIK (Монатік)

Кар’єра: співак, танцівник, саундпродюсер

Дата народження: 1 квітня 1986 року

Сімейний стан: одружений (дружина – Ірина Демічева), виховує двох синів – Платона та Данила

Діма Монатік – український мультиартист, який завоював популярність своїми танцювальними треками та позитивним настроєм. Зараз його ім’я відоме по всій Україні та далеко за її межами. Пройшовши нелегкий шлях у боротьбі за своє місце в українському шоу-бізнесі, він не збавляє оборотів та створює колаборації з топовими зірками, а його пісні звучать на всіх радіостанціях країни.

Дитинство

Діма Монатік народився 1 квітня 1986 року в місті Луцьк у звичайній родині. Його батько працював на заводі, де збирав мотори для літаків, а на іншій роботі чоловік займався виробництвом поролону. Мама Діми працювала секретаркою в міськвиконкомі. Пізніше вони заснували власний малий бізнес.

Вперше жага до танцю у Монатіка проявилася, коли він навчався у восьмому класі. Тоді в центрі Луцька він побачив міні-шоу місцевих брейкдансерів. Діма висловив бажання танцювати, а невдовзі почав виступати у колективі DBS Crew, з яким гастролював по країні.

Освіта

Незважаючи на творчі задатки та любов до танців та співу, Діма Монатік вирішив здобути юридичну освіту. Батькам дуже хотілося, щоб у сина була серйозна професія, а творчі пориви залишалися улюбленим хобі. Тому у 2003 році Діма вступив у Міжрегіональну академію управління персоналом на юридичний факультет.

Кар’єра

Не всі знають, але шлях Монатіка як співака розпочався з кастингу другого сезону шоу «Фабрика зірок», яке знімав Новий канал. Але тоді Дімі чогось не вистачило, аби пройти у проект. Але йому пощастило в іншому. На кастингу його помітила співачка Наталія Могилевська і взяла у свій в балет. У 2018 році Монатік переїхав у Київ.

Деякий час майбутній мультиартист танцював у Могилевської, а потім влаштувався в Київську танцювальну школу-студію Turbo. Танцюючи, Діма не забував розвивати свій музичний талант. Він навіть зібрав колектив під назвою Monatique.

«Танцюють всі!»

У 2010 році Монатік вирішив спробувати сили на танцювальному шоу «Танцюють всі!» Він потрапив у сотню найкращих, які вирушили до Ялти, а потім і у тридцятку топових танцівників сезону. Але далі йому пройти не вдалося.

«Х-Фактор»

Далі Діма зробив ставку на свій голос та прийшов заспівати на талант-шоу «Х-Фактор». Там його чекали нові випробування, адже Ігор Кондратюк сказав Монатіку «ні», а репер Сєрьога з упевненістю заявив, що сяяти той не буде, але все ж пропустив у наступний тур. Якби там не було, але своїм талантом та наполегливою працею Діма довів, що суддя помилився.

Сольна кар’єра

У 2011 році Діма Монатік заявив про себе як про сольного артиста, дебютним кліпом «ТайУлетаю». Вражаючим став не лише сингл, а й той факт, що відео було записане на мобільний телефон. Після цього Монатік показав себе і як автор пісень. Він написав для Світлани Лободи трек «40 градусів», який став лідером національного хіт-параду. Після такого успіху він почав творити і для інших артистів, серед яких Єва Бушміна, Анна Сєдокова, Аліна Гросу, Діма Білан та Сєрьога. Водночас Монатік не забував про себе – він створив концертну програму «Сейчас», з якою і почав гастрольний тур Україною.

У 2015-му вийшов альбом «Саундтрек сегоднешнего дня (С. С. Д.)», а в 2016-му – «Звучит». Того ж року артист представив кліп на розривний трек «Мокрая» спільно з гуртом Quest Pistols Show. Після такого хіта Діма Монатік почав все більше творити і випускати нові хіти, серед яких «Улыбаясь» та «Кружит». Англомовну версію останнього він навіть виконав на «Євробаченні-2017», яке проходило в Києві.

У 2017 році Діма Монатік випустив яскравий відеокліп на танцювальний трек «УВЛИУВТ». А в 2018 році співак став кращим виконавцем року на премії YUNA. Потім артист випустив пісню «Теперь давай танцуй». Після чого він відправився в тур по Америці і Канаді, представивши на суд глядачів концертну програму Vitamin D. Влітку того ж року Монатік представив запальний дует з Надею Дорофеєвою – кліп та пісню «Глубоко».

Вже у 2019 році співак релізнув новий альбом під назвою «LOVE IT ритм», до якого увійшло 20 нових треків. Влітку того ж року Діма Монатік вперше зібрав «Олімпійський» у Києві для свого концерту.

В кінці лютого 2020 року артист презентував новий кліп на пісню «Сильно». А 3 вересня Діма Монатік порадував мережу та своїх фанатів неймовірним мюзиклом «РИТМ», в якому взяв участь ледь не увесь український шоубіз.

Телевізійні проекти

«Голос. Діти»

У 2016 році Діма Монатік зайняв суддівське крісло на проекті «Голос. Діти», де два сезони допомагав розкриватися юним талантам. У третьому сезоні його підопічний Владислав Феничка зайняв друге місце в шоу. А в четвертому артист допоміг перемогти Данелії Тулешовій.

«Танці з зірками»

Восени 2017 року мультиартист став суддею шоу «Танці з зірками». Як зізнавалися творці шоу, вони пропонували Дімі стати учасником, але той відмовився. Втрачати Монатіка-танцівника не хотіли, а тому зробили його суддею. Він запам’ятався своєю щирістю та дружелюбністю до учасників проекту. Два сезони Діма Монатік оцінював танці своїх зіркових колег, а далі з’являвся як запрошений суддя та співак.

«Голос країни»

У 2019 році талановитий Діма Монатік дістався і суддівського крісла дорослого «Голосу країни». Разом з Даном Баланом, Тіною Кароль та Потапом він шукав той самий неповторний голос, який мала почути вся Україна. Тоді підопічна співака Вікторія Олейник зайняла четверте місце.

Особисте життя

Особисте життя Діма Монатік приховував, як міг, довгі роки. Але у 2015 році поповзли чутки, що артист таки не холостяк. Більш того, виявилося, що він одружений і став батьком. Правда випадково розкрилася через солістку гурту The Hardkiss Юлію Саніну. Після пологів вона виклала фото з малюком та привітала усіх зіркових колег, які стали батьками у 2015 році. Серед них було ім’я і Діми Монатіка.

Вперше відкрито про свою родину Монатік заговорив лише у 2017 році, коли дав велике інтерв’ю журналу VIVA! У ньому співак розповів, що разом з дружиною Іриною Демічевою виховує вже двох синів – Платона та Данила. Своїх дітей Монатік час від часу показує у своєму Instagram, але лише зі спини. Він прагне залишити особисте життя приватним. Проте ніколи не соромиться висловлювати почуття до дружини Ірини та синів, щоразу дякуючи їм за любов та підтримку.

ТОП-3 факти про Діму Монатіка:

Зріст артиста – 164 см. Монатік – справжнє прізвище співака. Через нього в дитинстві Діму всіляко дражнили, зокрема називали Монатіком-лунатіком. Діма Монатік є великим фанатом комп’ютерних ігор. За словами артиста, вони допомагають йому знімати стрес та напруження при щільному робочому графіку.

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