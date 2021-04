Алан Бадоєв запускає креативне агентство Badoev ID

Українська зірка бере креатив під свій контроль

Відомий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв запускає своє креативне агентство Badoev ID.

ДНК компанії — «We do not serve. We create». Агентство бачить свою місію саме в колаборації та співтворчості з найтоповішими брендами і клієнтами, вдихаючи таким чином нове життя в креативну індустрію України, створену українцями. Елемент співтворчості для Badoev ID є ключовим. Співпраця передбачається як win-win колаборація бренду Badoev ID з брендом клієнта, де обидві сторони об’єднані спільною метою. Ця мета — пошук і втілення новаторських підходів до створення рекламних рішень та стратегій.

– Світ реклами може бути цікавим. Українські бренди можуть бути унікальними. Разом із Badoev ID можливо все, – говорить Алан Бадоєв.

Badoev ID функціонує як агентство, яке надає повний цикл рекламних послуг. Окрема увага буде приділятися напрямку celebrity marketing — грамотній роботі з зірками. Це ключовий елемент в підході Badoev ID. Взявши за основу досвід Алана в роботі з артистами, розуміючи їхню психологію і специфіку роботи в українському шоу-бізнесі в цілому, агентство виступить сполучною ланкою між зірками і брендами, які хочуть по-справжньому яскравих проявів. Для цього в Badoev ID вже розроблені унікальні моделі успішної співпраці двох сторін.

З одного боку, агентство зможе залучати для креативної реклами відомих осіб українського шоу-бізнесу. А з іншого — безпосередньо у створенні продукту братимуть участь кращі в своєму роді моделі, фотографи, стилісти, дизайнери, оператори та інші представники креативної індустрії, об’єднуючись в «єдину фабрику талантів» Badoev ID.

