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З власним ДНК: Алан Бадоєв запускає креативне агентство Badoev ID

Алан Бадоєв запускає креативне агентство Badoev ID

Українська зірка бере креатив під свій контроль

Відомий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв запускає своє креативне агентство Badoev ID.

ДНК компанії — «We do not serve. We create». Агентство бачить свою місію саме в колаборації та співтворчості з найтоповішими брендами і клієнтами, вдихаючи таким чином нове життя в креативну індустрію України, створену українцями. Елемент співтворчості для Badoev ID є ключовим. Співпраця передбачається як win-win колаборація бренду Badoev ID з брендом клієнта, де обидві сторони об’єднані спільною метою. Ця мета — пошук і втілення новаторських підходів до створення рекламних рішень та стратегій.

Алан Бадоєв запускає креативне агентство Badoev ID

– Світ реклами може бути цікавим. Українські бренди можуть бути унікальними. Разом із Badoev ID можливо все, – говорить Алан Бадоєв.

Badoev ID функціонує як агентство, яке надає повний цикл рекламних послуг. Окрема увага буде приділятися напрямку celebrity marketing — грамотній роботі з зірками. Це ключовий елемент в підході Badoev ID. Взявши за основу досвід Алана в роботі з артистами, розуміючи їхню психологію і специфіку роботи в українському шоу-бізнесі в цілому, агентство виступить сполучною ланкою між зірками і брендами, які хочуть по-справжньому яскравих проявів. Для цього в Badoev ID вже розроблені унікальні моделі успішної співпраці двох сторін.

З одного боку, агентство зможе залучати для креативної реклами відомих осіб українського шоу-бізнесу. А з іншого — безпосередньо у створенні продукту братимуть участь кращі в своєму роді моделі, фотографи, стилісти, дизайнери, оператори та інші представники креативної індустрії, об’єднуючись в «єдину фабрику талантів» Badoev ID.

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