Зірка серіалу «Відьмак» офіційно представив свою кохану в Instagram
Актор відкрито показав своє особисте життя
Зірка серіалу «Відьмак» та фільмів про Супермена Генрі Кавілл офіційно зізнався, що закоханий та щасливий у стосунках. Такі висновки можна зробити з нового посту селебріті в Instagram.
Нещодавно у соцмережі Генрі Кавілл опублікував фото, на якому показав, як грає у шахмати з віце-президентом продюсерської компанії Legendary Entertainment Наталі Віскузо.
«Це я виглядаю спокійно і впевнено незадовго до того, як моя прекрасна і блискуча любов Наталі знищила мене в шахах», – підписав фото актор.
37-річний Генрі Кавілл не афішує особисте життя та не часто ділиться подробицями. Фанати підозрювали, що серце актора зайняте, а тепер він і сам підтвердив це офіційно.
Фото: Getty Images
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