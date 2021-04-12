Зірка серіалу «Відьмак» офіційно представив свою кохану в Instagram

Актор відкрито показав своє особисте життя

Зірка серіалу «Відьмак» та фільмів про Супермена Генрі Кавілл офіційно зізнався, що закоханий та щасливий у стосунках. Такі висновки можна зробити з нового посту селебріті в Instagram.

Нещодавно у соцмережі Генрі Кавілл опублікував фото, на якому показав, як грає у шахмати з віце-президентом продюсерської компанії Legendary Entertainment Наталі Віскузо.

«Це я виглядаю спокійно і впевнено незадовго до того, як моя прекрасна і блискуча любов Наталі знищила мене в шахах», – підписав фото актор.

37-річний Генрі Кавілл не афішує особисте життя та не часто ділиться подробицями. Фанати підозрювали, що серце актора зайняте, а тепер він і сам підтвердив це офіційно.

Фото: Getty Images

Читай також:

Девід Швіммер розповів, яким буде спецвипуск «Друзів»

BAFTA 2021: список переможців британської кінопремії