Воплі Відоплясова feat USTYM – Ми ростем: дивитися онлайн прем’єру кліпу

До дня українського скаута, який святкують 12 квітня, гурт Воплі Відоплясова та Устим Скрипка, син лідера ВВ, представили спільний сингл та кліп під назвою «Ми ростем». Ця пісня української молоді присвячена діяльності пластунів.

Дивитися прем’єру кліпу Воплі Відоплясова feat USTYM – «Ми ростем» онлайн:

– Мій син Устим змалечку проявляв музичний талант і як співака, і як композитора. Постійно щось наспівує, постійно якісь пісні складає. Я подумав, чому б не зробити таку колаборацію – малого хлопчика та такого зрілого колективу Воплі Відоплясова. Вона була смілива, як для мене, тому я порадився зі своїми музикантами. Вони сказали, що готові на такий експеримент, – поділився Олег Скрипка ексклюзивно з Новим каналом.

В основі цього рок-гімну пластунам лежить класичний старовинний текст, якому вже біля 100 років, видатного українського автора Богдана Нижанківського. Керманич ВВ створив свою музику та аранжування. Заспівав Устим Скрипка, а режисеркою кліпу стала дружина Олега Наталя Скрипка, саме мамі Устима належить ідея створення та реалізації цього проекту. У кліпі приймають участь курінь імені Ореста Субтельного та всі діти Олега. А знімав кліп іменитий оператор Сергій Михальчук.

– Моя дружина Наталя Скрипка займається вихованням дітей набагато активніше, ніж я. Свого часу вона порадилась зі мною і зараз всі наші четверо дітей займаються в різних Куренях українського скаутського руху, який називається Пласт. Ми з дружиною вникли, як відбувається виховання дітей в рамках Пластунської ідеології. Крім того, що там є ідеологічне виховання, патріотичне, пісня має дуже велике значення для цих дітей і взагалі для цього руху. Ця пісня живе вже понад сто років в Україні і вона не втратила актуальність і навпаки набуває більше змістів. Тому наші діти, які співають такі пісні, які піднімають гордо український прапор і несуть його гордо в майбутнє, в завтрашній день, вони підтримують спадкоємність нашої великої національної патріотичної ідеї. Слухайте пісню «Ми ростем», дивіться відео та підтримуйте український Пласт. І я вітаю всіх дітей з цим святом, і вдячний всім батькам, які долучаються до цього, – розповів лідер гурту ВВ ексклюзивно Новому каналу.

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