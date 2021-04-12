KAREENA випустила 4 кліпи на ЕР «Твой потолок»

KAREENA випустила чотири кліпи на ЕР «Твой потолок»
Учасниця українського TikTok-будинку KAREENA презентувала відеороботи на 4 треки міні-альбому «Твой потолок».
Фьюжн зі стритстайлу і студійних кадрів, плівки та цифри відображають настрій молодої, сміливої аудиторії, яка шукає себе.
– Відео – це нереальна суміш sexy образів і крутого віжуалу! – розповіла співачка ексклюзивно Новому каналу. – У SLAM я відкрила закулісся своїх тінейджерських відносин. Відео «Твій стелю» передає вайб фільму «The Dancer»: події відбуваються в старому готелі, але з химерними «люксовими» луками. У Headshot я приміряла образ аніме крихти … І, нарешті, кліп Shuttle – це вибуховий мікс стритстайла і студійної зйомки.
Фанати артистки, а це більше 220 тисяч в TikTok, підтримали співачку в соцмережах, повторюючи її трендові танці.
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