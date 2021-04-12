Еліта 4 сезон: дата виходу і кількість серій

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу серіалу «Еліта» 4 сезон.

В Instagram платформи з’явилося відео, у якому нас знайомлять з новими героями та нарешті повідомляють дату виходу нового сезону. Очікується, що серіал «Еліта» 4 сезон вийде 18 червня.

У четвертому сезоні у школі розпочнеться новий семестр і з’явиться новий директор школи – один з найважливіших бізнесменів Європи, який привозить із собою дружину та трьох підлітків, які негайно потрапляють у позакласну драму.

До нової родини персонажів, яку зіграли Дієго Мартін, Пол Гранч, Карла Діас та Мартіна Карідді, до четвертого сезону приєднається і Андрес Веленкосо. Також до своїх ролей повернуться Мігеля Бернардо, Клаудію Салас, Джорджину Аморос, Іцана Ескамілу та Омара Аюсо.

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