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Для фанатів «Монстри на канікулах»: вийшла короткометражка «Домашні монстри»

Домашние животные: вышел короткометражный мультфильм от Sony Pictures

Sony Pictures Animation презентували нову короткометражну анімацію «Домашні монстри» від франшизи «Монстри на канікулах»

Про що мульт: Енергійний песик графа Дракули дуже сумує за своїм господарем, поки той займається важливими справами готелю. Адже все, що потрібно пухнастому улюбленцю  постійна увага власника. Тож Дракула знаходить йому нового друга. Проте граф навіть не підозрює, який гармидер в його готелі влаштують ці два бешкетники! Дивимося?

– А якби наші улюблені герої мали домашніх тварин? Разом з командою ми вирішили пофантазувати, які несподівані та курйозні ситуації могли б спіткати монстрів з Готелю Трансільванія, якби у них були чотирилапі друзі, — розповіли Дженніфер Клуска та Дерек Драймон, режисери короткометражки «Домашні монстри». — Уявіть, що ваш золотистий ретривер на зріст наче п’яти поверхова будівля! Або ж чихуахуа дихає вогнем! Ми отримали велику кількість позитивних емоцій працюючи над створенням персонажів анімації «Домашні монстри» та намагалися зробити їх настільки ж смішними та дивакуватими, якими є герої історії «Монстри на канікулах». Сподіваємося, глядачам сподобається і вони з нетерпінням чекатимуть на повернення монстрезних тварин у новій пригоді «Монстри на канікулах: Трансформанія»!

Домашние животные: вышел короткометражный мультфильм от Sony Pictures

Дивіться яскраву пригоду «Монстри на канікулах: Трансформанія» вже цього літа у кіно!

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