Домашние животные: вышел короткометражный мультфильм от Sony Pictures

Sony Pictures Animation презентували нову короткометражну анімацію «Домашні монстри» від франшизи «Монстри на канікулах»

Про що мульт: Енергійний песик графа Дракули дуже сумує за своїм господарем, поки той займається важливими справами готелю. Адже все, що потрібно пухнастому улюбленцю — постійна увага власника. Тож Дракула знаходить йому нового друга. Проте граф навіть не підозрює, який гармидер в його готелі влаштують ці два бешкетники! Дивимося?

– А якби наші улюблені герої мали домашніх тварин? Разом з командою ми вирішили пофантазувати, які несподівані та курйозні ситуації могли б спіткати монстрів з Готелю Трансільванія, якби у них були чотирилапі друзі, — розповіли Дженніфер Клуска та Дерек Драймон, режисери короткометражки «Домашні монстри». — Уявіть, що ваш золотистий ретривер на зріст наче п’яти поверхова будівля! Або ж чихуахуа дихає вогнем! Ми отримали велику кількість позитивних емоцій працюючи над створенням персонажів анімації «Домашні монстри» та намагалися зробити їх настільки ж смішними та дивакуватими, якими є герої історії «Монстри на канікулах». Сподіваємося, глядачам сподобається і вони з нетерпінням чекатимуть на повернення монстрезних тварин у новій пригоді «Монстри на канікулах: Трансформанія»!

Дивіться яскраву пригоду «Монстри на канікулах: Трансформанія» вже цього літа у кіно!

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