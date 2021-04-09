У будинок Меган Маркл та принца Гаррі викликали поліцію дев’ять разів

Герцогам Сассекським неспокійно живеться у нових володіннях в США

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі після переїзду в Каліфорнію намагаються особливо не афішувати своє особисте життя. Але про спокій парі доводиться лише мріяти. І зараз йдеться не про надокучливих папараці, а про простих надміру допитливих людей.

У американські ЗМІ потрапила інформація про те, що за останні кілька місяців у будинок Меган Маркл та принца Гаррі викликали поліцію аж дев’ять разів! Дані підтвердили в офісі шерифа округу Санта-Барбара. Поліція виїжджала за адресою герцогів Сассекських після спрацювання сигналізації.

Найбільша активність припала на липень минулого року. Тоді поліцію викликали чотири рази, а напередодні Різдва на територію будинку Меган та Гаррі проникнув незнайомець, якого затримали та відправили до в’язниці за незаконне проникнення. Останній раз поліція виїжджала до королівської родини 16 лютого посеред ночі. Причина невідома.

Фото: Getty Images

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