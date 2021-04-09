Том Голланд перевтілиться у Біллі Міллігана в серіалі «Переповнена кімната»
Селебріті візьме участь в екранізації відомого роману
Британський актор Том Голланд зіграє Біллі Міллігана в серіалі «Переповнена кімната». Про це повідомляє Deadline.
Серіал буде заснований на популярному романі Деніела Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана». Він розповідає про чоловіка з розладом множинної особистості. Розробкою проекту займається Apple. Адаптований сценарій серіалу напише Аківа Голдсман. Відомо, що екранна версія роману стане серіалом-антологією. І в подальшому буде розповідати про людей з різними психічними захворюваннями.
Дата прем’єри серіалу «Переповнена кімната» не повідомляється.
Фото: Getty Images
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