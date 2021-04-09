Помер принц Філіп: факти про його життя

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що вранці пішов з життя чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп. Герцогу Единбурзькому було 99 років, до свого сторіччя він не дожив два місяці. На згадку про принца Філіпа розповідаємо 10 найцікавіших фактів про члена королівської родини.

10 найцікавіших фактів про принца Філіпа:

Філіп відрікся від титулу принца, щоб одружитися з тоді ще принцесою Єлизаветою. Річ у тім, що герцог Единбурзький народився в родині короля Греції, а тому від народження мав титул принца. Але щоб стати чоловіком Єлизавети ІІ, йому довелося зректися всіх своїх регалій. Перед одруженням йому присвоїли британські монарші титули. Герцог Единбурзький міг би стати королем. Він був правнуком датського короля Крістіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Таким чином, у нього навіть більше королівської крові, ніж у його дружини, королеви Єлизавети II. Одружившись із королевою, він вийшов з лінії престолонаслідування. Як нащадок королеви Вікторії, Філіп мав віддалені шанси на трон. Заради Єлизавети ІІ принц Філіп відмовився від своєї віри і прийняв англіканство. Щоб стати чоловіком представниці монаршої родини Великобританії, він був змушений піти на цей крок. Герцог Единбурзький отримав титул принца лише через десять років після одруження. Після укладення шлюбу він отримав титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського та барона Гринвічського. А ось принца йому дарувала вже сама Єлизавета в ролі королеви. Принц Філіп познайомився з принцесою Єлизаветою на весіллі своєї двоюрідної сестри, грецької принцеси Марини і герцога Кентського. Філіп і Лілібет тоді були дітьми. Вважається, що Єлизавета відразу закохалася у свого прекрасного принца і вже ніколи не розглядала нікого іншого на роль майбутнього чоловіка. Обручку для королеви Єлизавети ІІ принц Філіп «зробив» з діадеми своєї матері. А залишок діадеми перетворився на браслет із діамантами, який він підніс Єлизаветі в якості весільного подарунка. У 1948 році, коли ще принцеса Єлизавета народжувала принца Чарльза, принц Філіп грав у сквош. А вперше побачивши малюка, пожартував: «Чому він такий схожий на сливовий пудинг?» Принц Філіп був ще тим жартівником. Але мав доволі специфічне почуття гумору, яким, бувало, вганяв у ступор співрозмовників. Герцог Единбурзький не раз був визнаний одним з найгарніших чоловіків у Великобританії. Принц Філіп навіть у віці 90 років, допоки дозволяло здоров’я, щодня робив зарядку, якої навчився під час служби у ВПС.

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