«Там де ти»: новий потужний сингл від MOLFAR

Перший сингл сольного проекту фронтмена гурту Mad Heads UA, Михайла Безушка отримав назву «Алхімія» і досить успішно увірвався в український музичний простір. І тепер MOLFAR готовий представити свою другу ластівку – «Там де ти». Нова композиція музично відрізняється від попередньої, адже сам музикант неодноразово згадував, що полюбляє експериментувати із музичними стилями, тому в «Там де ти» ви можете почути вкраплення хіп-хоп мотивів. Але змістовно вона продовжує лінію надприродного, сильного та пристрасного кохання, яке штовхає тебе на незвичні для тебе подвиги.

«Там де ти» – пісня про магію, якою володіє кожна жінка, яка здатна звести з розуму чоловіків.

– Там де ти – пісня про причаровані почуття. Вона була написана мною на основі реальних подій, які відбувалися зі мною минулого року. Мені хотілось додати трохи містики та передати це через обряд привороту. Вийшла ось така історія. Головний герой не знаходить собі місця, навіть у сні його переслідують демони, які показують хибний шлях до начарованого кохання. Їх розділяє відстань, і на шляху до неї він готовий на все, аби бути разом. Герой навіть не здогадується, що ним оволоділи чари давнього приворотного ритуалу, які навела на нього вона, та до якої він так поспішає… – розповідає MOLFAR про свою нову композицію.

– Ця пісня була написана під впливом дуже болісного кохання та виснажливих стосунків. Таке буває, коли не можеш бути з людиною та без неї не можеш бути також. Виникало таке почуття, наче якась невидима сила змушує тебе любити саме цю людину. А написавши пісню, ці почуття розчиняються в музиці, й стає легше знайти відповіді на всі питання, – розповідає MOLFAR. – Оскільки пісня «Там де ти» наповнена магією, дуже важливо було створити таку ж атмосферу під час її запису. Разом із Олексієм Кривошеєвим (ALEX NE ALEX) ми занурились в правильний «vibe», і сам запис проводився в напівтемряві, аби нічого більше не відволікало від самого процесу передачі емоцій та змісту до треку «Там де ти». Саме в такій атмосфері і народились нові ідеї етнічних наспівів, які можна почути в самій пісні.

Нагадаємо, що Михайло Безушко (він же MOLFAR) також є фронтменом відомого українського рок-гурту «Mad Heads UA», і фанати гурту переживають, чи не завадить сольна кар’єра подальшій роботі з відомим колективом.

– Звичайно, що для мене сьогодні в пріоритеті буде сольна кар’єра, але співпрацю з колективом Mad Heads UA я продовжуватиму, – заспокоїв шанувальників виконавець. – Мені цікаво працювати в різних стилях музики, так я розвиваюсь, як музикант. Готуються нові пісні для обох проектів, і оскільки я людина творча, то працювати з обома проектами для мене в задоволення. Багато артистів розвиваються й працюють в різних напрямках, і не тільки в різних музичних стилях та жанрах. Можна суміщати роботу актора, музиканта, моделі, художника, письменника, сценариста… Я знаю таких людей, це дуже круто! Тому не бачу жодних проблем! Я пишу дуже багато різної музики й не тільки для себе, мені дуже цікаво випробовувати свій талант в різних проектах. А з глобальних планів на майбутнє, мрію створити ще й свій продюсерський центр.

Читай також:

ONUKA перемогла на міжнародному фестивалі у Барселоні