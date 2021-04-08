Кого британці хочуть бачити на престолі?

Названо ім’я явного фаворита нації

У Великій Британії провели нове опитування щодо того, хто повинен посісти королівський престол після королеви Єлизавети ІІ. Результати виявилися неочікуваними.

Як дізналася агентство Deltapoll, абсолютним фаворитом громадян є принц Вільям. За нього проголосували 41% британців. А ось за першого в черзі престолоспадкоємця принца Чарльза проголосувало лише 22% респондентів.

Увагою не оминули і принца Гаррі, який нещодавно склав з себе обов’язки страшого члена королівської родини. Молоде покоління британців, а саме 23% людей у віці від 18 до 24 років хотіли б бачити його на чолі монархії. Також 41% хоче, щоб королева Єлизавета ІІ правила країною стільки, скільки дозволить її здоров’я. І лише 14% британців заявили, що Англія не потребує монархії зовсім.

Фото: Getty Images

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