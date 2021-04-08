Яким буде весілля Аріани Гранде?

У мережі з’явилися подробиці майбутньої церемонії

Американська співачка Аріана Гранде вже зовсім скоро покине лави зіркових холостячок та стане дружиною свого обранця Далтона Гомеса. Відомо, що пара активно готується до весілля, а тому час від часу в мережі з’являються нові подробиці майбутньої церемонії.

Виявилося, що ймовірніше за все, весілля зірки пройде в Каліфорнії. А запрошених гостей буде не так багато, як можна було б припустити.

– Вони хочуть дуже скромну церемонію. Офіційно нічого не станеться, поки не буде безпечно. Вони одержимі один одним і проводять разом майже весь час. Він шалено її кохає і робить її по-справжньому щасливою. Всі рідні і друзі Аріани обожнюють його, – каже джерело видання Us Weekly.

Нагадаємо, що Аріана Гранде та Далтон Гомеса заявили про заручини у грудні минулого року. Тоді співачка поділилася фотографіями з нареченим, а на її пальчику красувалася обручка.

Фото: Getty Images

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