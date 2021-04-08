alyona alyona випустила альбом Galas за участі виконавців з усього світу

Артистка представила свою другу платівку

Українська реперка alyona alyona нарешті випустила свій другий альбом під назвою «Galas». До нього увійшли 15 треків, зокрема, деякі у колоборації з виконавцями з різних країн світу.

Із 15 треків — 11 колаборацій, три з яких записані з українськими артистами: «Заплутались» за участі KRUTЬ, «Глибина» з куплетом MONATIK і минулорічний «Стержень», на який залетіли Kalush, OTOY і купа незалежних українських реперів. На інших треках alyona alyona читає з мексиканкою Yoss Bones, з канадцем Dax та з австралійкою Sexton.

– Я дуже рада, що познайомилася з такою кількістю крутих музикантів і разом нам вдалося створити стільки композицій. Сподіваюся, українцям вони допоможуть розширити свою свідомість, відкрити щось нове, а для інших країн – відкрити Україну, – поділилася Alyona Alyona.

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