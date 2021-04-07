У Таїланді відкриють перший тематичний парк розваг «Columbia Pictures’ Aquaverse»

Sony Pictures Entertainment та Amazon Falls відкриють перший тематичний парк розваг «Columbia Pictures’ Aquaverse» у Таїланді. Про це оголосили представники компаній Sony Pictures Entertainment та Amazon Falls.

«Columbia Pictures’ Aquaverse» буде розташовано на території загальною площею у майже 6 гектарів землі неподалік узбережжя приморського містечка Банґсарай. Воно знаходиться в 20 хвилинах їзди від курорту Паттайя та в 90 хвилинах від Бангкоку.

Парк розваг включатиме в себе вісім розважальних зон для відвідувачів будь-якого віку, де на них чекатимуть різноманітні наземні та водні атракціони, живі виступи, унікальні інтерактивні декорації, тематичні ресторани та спеціалізовані сувенірні магазини. Атракціони будуть засновані на улюблених фільмах кіностудії, серед яких «Мисливці на привидів», «Джуманджі», «Погані хлопці», «Люди в чорному» та «Монстри на канікулах».

– Тематичний парк розваг«Columbia Pictures’ Aquaverse» — це новий масштабний крок в рамках глобальної стратегії Sony Pictures на шляху до розвитку та розширення індустрії розваг за допомогою використання власних потужних ресурсів світових брендів в області кіно та телебачення. Ми створюємо можливості по усьому світу, завдяки яким люди зможуть краще пізнати нашу історію, — прокоментував Джеффрі Ґодсік, виконавчий віце-президент з управління брендом та міжнародними партнерствами в Sony Pictures Entertainment.

Відкрити парк розваг «Columbia Pictures’ Aquaverse» у Таїланді планують у жовтні 20201 року.

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