ONUKA перемогла на міжнародному фестивалі у Барселоні

Стало відомо, що кліп «ZENIT» отримав престижну премію на ARFF Barcelona 2021

Радісною новиною на своїй сторінці поділилась українська дизайнерка Леся Патока, яка створила образи для відео: «В цьому світі таки є справедливість! ZENIT ONUKA став «Найкращим музичним відео» на міжнародному кінофестивалі Around International Film!»

На своїй сторінці в соцмережах команда проекту ONUKA подякували всім, хто допомагав у створенні відео:

– Створюючи цей кліп, ми сподівались, що він допоможе відкрити очі на красу навколишнього світу. Ми раді, що його оцінили закордоном і назвали «Найкращим музичним відео» на міжнародному кінофестивалі ARFF Barcelona 2021. Окрема подяка та любов режисерові MANEKEN та художниці по костюмам Лесі Патоці, яка в цьому відео зробила кожний образ неповторним. Всі наряди були створені з вторинних матеріалів, не було використано жодного нового ґудзика чи тканини — від того результат здається більш вражаючим.

Нагадаємо, що це не перша перемога ZENITу, в рамкам Jager Music Awards восени 2020 кліп вже здобув премію «»Відео року».

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