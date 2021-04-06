Кендалл Дженнер показала фото у купальнику

Сестра Кім Кардаш’ян продовжує надихати підписників свою фігурою

Американська супермодель Кендалл Дженнер похизувалася своїм підтягнутим тілом у своєму Instagram. Днями зірка опублікувала пост, у якому показала, як проходить її відпочинок від роботи.

На фото Кендалл Дженнер постала у крихітному бікіні кремового відтінку на терасі будинку. Здавалося б, що це чергове невимушене фото красуні, але ковбойські замшеві чоботи наштовхують на думки про ретельну підготовку до фотосету. Як би там не було, але виглядає Кендеалл справжньою секс-бомбою. Лише подивіться на ці довжелезні ноги та сталевий прес!

Фото: Getty Images

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