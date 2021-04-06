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З 10-річчям: HBO влаштує масштабне святкування ювілею «Гри престолів»

HBO влаштує масштабне святкування ювілею Гри престолів

Усі віртуальні «гуляння» триватимуть цілий місяць

Телекомпанія HBO нагадала усім фанатам серіалу «Гра престолів», що невдовзі культовому проекту виповнюється десять років. А тому керівництво вирішило відміти цю подію різними активностями протягом цілого місяця. Усе це назвали Залізною річницею! Про це повідомляє видання Variety.

Планується, що на каналі HBO Max буде представлена інтерактивна інформаційна сторінка «Гри престолів», а також марафон всіх епізодів першого сезону – MaraThrone (МараТрон), який стартує 10 квітня на каналі HBO2. Усі гроші, зібрані від марафону, будуть передані на благодійність.

Warner Bros. Consumer Products випустить мерч серіалу. Усі охочі зможуть придбати імператорське яйце від Фаберже, спеціальну лінійку пива Mikkeller і асортимент фігурок Funko Pop з текстурою заліза. А на сторінці серіалу на WarnerMedia будуть представлені докладні відомості про світ і персонажів для нових глядачів, а також безліч спойлерів з пасхалками. Для найвідданіших фанів найкращим подарунком стануть понад 150 відео з інтерв’ю акторів, закулісними подіями, трейлерами.

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