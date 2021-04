HBO влаштує масштабне святкування ювілею Гри престолів

Усі віртуальні «гуляння» триватимуть цілий місяць

Телекомпанія HBO нагадала усім фанатам серіалу «Гра престолів», що невдовзі культовому проекту виповнюється десять років. А тому керівництво вирішило відміти цю подію різними активностями протягом цілого місяця. Усе це назвали Залізною річницею! Про це повідомляє видання Variety.

Send a raven. Celebrating 10 years in Westeros, the #IronAnniversary is here. pic.twitter.com/wjcaFEfMbH

Планується, що на каналі HBO Max буде представлена інтерактивна інформаційна сторінка «Гри престолів», а також марафон всіх епізодів першого сезону – MaraThrone (МараТрон), який стартує 10 квітня на каналі HBO2. Усі гроші, зібрані від марафону, будуть передані на благодійність.

This April, we’re hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century’s most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N

— Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021