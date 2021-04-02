Про Емі Вайнхаус знімуть документалку

BBC прагне вшанувати пам’ять зірки

Британський телеканал BBC збирається зняти документальний фільм про співачку Емі Вайнхаус, яка пішла з життя у віці 27 років в липні 2011 року. Документалка буде приурочена до десятиріччя з дня смерті артистки і покаже, якою була селебріті.

Документальний фільм буде називатися «Емі Вайнхаус: 10 років по тому». У його розробці візьме участь мати зірки Дженіс, яка і розповість про життя і творчість доньки.

«Я не думаю, що світ знав справжню Емі, яку я виховала. Я з нетерпінням чекаю можливості запропонувати глядачем більш глибоке розуміння справжньої Емі», – розповіла Дженіс Вайнхаус.

Як повідомляє видання CNN, Дженіс Вайнхаус поспішає закінчити документалку тому, що у неї розвивається розсіяний склероз, який може стерти з її пам’яті всі спогади про дочку.

Планується, що документальний фільм «Емі Вайнхаус: 10 років по тому» вийде в ефір телеканалу BBC Two в кінці цього року.

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