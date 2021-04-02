Тіна Кароль – Красиво: слухати альбом онлайн

Українська співачка Тіна Кароль презентувала свій новий альбом під назвою «Красиво».

До альбому «Красиво» увійшла сім нових пісень поп-діви, зокрема і останній хіт «Скандал». Цією платівкою Тіна Кароль представила своє нове звучання зі свіжим подихом електронної музики. Основними характеристиками нової платівки є ненав’язливий поп-мотив, змішаний з естетикою кінця 80-их і початку 90-их. Як зазначила сама співачка, джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.

«Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів у пошуках своєї любові», – підкреслила Тіна Кароль.

Слухати альбом Тіна Кароль – Красиво онлайн:

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