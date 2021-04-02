Кого з королівської родини Меган і Гаррі в інтерв’ю звинуватили в расизмі?

Таємницю розкрив королівський біограф

Галас від інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі ніяк не вщухає. Цього разу громадськість шокували, назвавши ім’я члена королівської родини Великої Британії, який цікавився кольором шкіри майбутньої дитини герцогів Сассекських. У своєму інтерв’ю Меган і Гаррі чітко дали зрозуміти, що Букінгемський палац сильно хвилювало, наскільки темною буде шкіра Арчі, і що такі розмови вони вважають расистськими.

Як стверджує королівський експерт й біограф Колін Кемпбелл, Арчі й справді цікавився дехто з королівської родини, і була це донька Її Величності – принцеса Анна. Але як стверджує Колін, нічого расистського у коментарях Анни не було. На думку принцеси, поява хлопчика мала «катастрофічні наслідки» зумовлені тим, що він матиме неналежний рівень виховання і не той характер, який звикла мати королівська родина.

«Принцеса Анна була стривожена зовсім не через колір шкіри Меган, а через її небажання і нездатність поважати чужі традиції і культурні відмінності», – стверджує королівський біограф.

Виявилося, що принцеса Анна була однією з тих, хто всіляко переконував Гаррі не одружуватися з Меган. Мовляв, вона не зможе в повній мірі виконувати обов’язки старших членів королівської родини.

Фото: Getty Images

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