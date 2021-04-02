Белла Хадід показала себе топлес (ФОТО)

Селебріті гордо похизувалася своїми формами

Американська супермодель Белла Хадід опублікувала звабливі стильні фото та відео з онлайн-показу весняно-осінньої колекції бренду Mugler у своєму Instagram. На подіумі зірка з’явилася топлес!

24-річна Белла Хадід шокувала усіх своїм надзвичайно сміливим образом, який для неї створив бренд Mugler. На подіум дівчина вийшла в чорних колготках, мініспідниці та прозорому топі з блискітками. Через топ просвічувалися підтягнуті пружні груди моделі. Усе виглядало дуже естетично!

«Ці очі, дитинко… Вони ніколи не брешуть», – підписала пост Белла Хадід.

Фото: Getty Images

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