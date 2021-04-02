Занадто гаряче: Белла Хадід показала себе топлес (ФОТО)
Селебріті гордо похизувалася своїми формами
Американська супермодель Белла Хадід опублікувала звабливі стильні фото та відео з онлайн-показу весняно-осінньої колекції бренду Mugler у своєму Instagram. На подіумі зірка з’явилася топлес!
24-річна Белла Хадід шокувала усіх своїм надзвичайно сміливим образом, який для неї створив бренд Mugler. На подіум дівчина вийшла в чорних колготках, мініспідниці та прозорому топі з блискітками. Через топ просвічувалися підтягнуті пружні груди моделі. Усе виглядало дуже естетично!
«Ці очі, дитинко… Вони ніколи не брешуть», – підписала пост Белла Хадід.
Фото: Getty Images
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