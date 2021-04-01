Спіріт: Дикий мустанг: офіційний трейлер мультфільму

Основним саундтреком анімації стала оновлена версія синглу «Wildest Dreams» Тейлор Свіфт.

На початку літа в Україні розпочнеться прокат мультфільму «Спіріт: Дикий мустанг», виробництва DreamWorks. В основі сюжету історія дівчинки Лакі. В дитинстві вона втратила маму, яка прославилася як найкраща вершниця та приборкувачка коней. І Лакі вдалася в неї. Згодом дівчина переїжджає до маленького містечка, де зустрічає дикого мустанга Спіріта. Так починається історія великою дружби та особливої місії – повернення коня, який давно став другом, у рідний табун.

«Спіріт: Дикий мустанг» — це нова глава анімації «Спіріт: Душа прерій» 2002 року. Спеціально до прем’єри володарка Греммі Тейлор Свіфт випустила оновлену версію свого хіта 2014 року «Wildest Dreams». Цей трек став головним синглом мультфільму.

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