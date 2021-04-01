Мої думки тихі 2: дивитися офіційний трейлер

Українська комедія «Мої думки тихі» отримає продовження! Автори стрічки вже опублікували трейлер нового фільму.

Мої думки тихі 2 – дивитися трейлер онлайн:

– Перша частина буквально провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгерів, але розуміли, що історія може отримати природне продовження. Наш фільм називали «першою смішною українською комедією, а зараз ми хочемо зняти перший хороший український сиквел, — коментує режисер Антоніо Лукіч.

За сюжетом, від останніх подій у фільмі минуло кілька років. Вадим живе «нормальним життям» — він знайшов собі роботу, дівчину та навіть квартиру. В нього все прекрасно, аж поки мама не приїжджає з Бельгії лікувати зуби. Хто б міг подумати, але стоматологічний туризм матері стає не тільки справжнім випробуванням для молодої пари, а й приводом до розкриття страшних таємниць сімейства Ротт… Матір не змогла відпустити його в Канаду — чи зможе вона відпустити його в доросле життя?

Режисером і сценаристом проєкту виступив Антоніо Лукіч. Зйомки стрічки відбувалися у Києві. До своїх ролей повернулися Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Наречену головного героя гратиме студентка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого Кароліна Мруга.

Дата прем’єри фільму «Мої думки тихі 2» поки невідома. У трейлері зазначається, що продовження комедії вийде у прокат «скоро, наскільки це можливо», з огляду на карантинні обмеження та пандемію.

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