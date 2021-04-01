Джіджі Хадід і Зейн Малік таємно одружилися

Такі чутки поповзли у західних ЗМІ

Американська модель Джіджі Хадід та британський співак Зейн Малік нарешті одружилися! Принаймні, такий новинний бум підняли американські журналісти. А спровокувала їх партнерка Зейна по дуету To Begin Again Інгрід Майклсон у прямому ефірі в Instagram.

«Зейн робить того, чого не хоче. І те, що він виконав цю пісню, – дуже лестощі для мене. Він самодостатня людина, а тепер ще й одружений, у нього є дитина», – розповіла Інгрід Майклсон у своєму Instagram.

Чи правда це, досі залишається незрозуміло. Самі Джіджі Хадід та Зейн Малік чутки ніяк не коментують.

Фото: Getty Images

Читай також:

Ціна освіти: Скільки коштує навчання сина тіни Кароль?

«Оскар-2021» вперше пройде не лише в США. Чому і як?