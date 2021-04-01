Джіджі Хадід і Зейн Малік таємно одружилися
Такі чутки поповзли у західних ЗМІ
Американська модель Джіджі Хадід та британський співак Зейн Малік нарешті одружилися! Принаймні, такий новинний бум підняли американські журналісти. А спровокувала їх партнерка Зейна по дуету To Begin Again Інгрід Майклсон у прямому ефірі в Instagram.
«Зейн робить того, чого не хоче. І те, що він виконав цю пісню, – дуже лестощі для мене. Він самодостатня людина, а тепер ще й одружений, у нього є дитина», – розповіла Інгрід Майклсон у своєму Instagram.
Чи правда це, досі залишається незрозуміло. Самі Джіджі Хадід та Зейн Малік чутки ніяк не коментують.
Фото: Getty Images
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