Оповідь служниці 4 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Hulu представив трейлер четвертого сезону серіалу «Оповідь служниці», де головну роль виконує Елізабет Мосс.

Оповідь служниці 4 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У новому сезоні головна героїня Джун продовжує боротися з тоталітарним режимом Глаада. І допомагають їй у цій боротьбі вірні товариші – Джанін, яка втекла до Канади Мойра, а також коханець головної героїні Нік. Вони намагатимуться врятувати Джун, але «деякі жінки не хочуть бути врятованими».

«Я обіцяла собі, що вони будуть страждати так, як страждали ми», — говорить у трейлері колишня служниця.

Прем’єра серіалу «Оповідь служниці» четвертий сезон запланована на 27 квітня 2021 року.

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