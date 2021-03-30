Гнів людський: дивитися офіційний трейлер

Сильний та розгніваний Джейсон Стейтем у трейлері фільму «Гнів людський»
Студія MGM опублікувала перший трейлер «Гнів людський» («Wrath of Man»).
Гнів людський – дивитися трейлер онлайн:
Картина розповість про загадкового і холодного на вигляд героя на ім’я Ейч, всередині якого насправді палає жага правосуддя. У пошуках винних у смерті сина він проникає в інкасаторську компанію, після чого починається заплутана гра, де «у кожного своя роль, але всі опиняються під підозрою».
Головну роль у фільмі виконав актор Джейсон Стейтем, а режисером став Гай Річі. Також у картині знялися Скотт Іствуд, Джош Гартнетт, Холт МакКаллані, Едді Марсан і Лаз Алонсо.
Прем’єра фільму «Гнів людський» запланована на 22 квітня.
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